Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті

Так, артистка поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, з яким вони разом виховували сина. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що син пам'ятає тата, часом, навіть, це її лякає.

"Веня любить тата... У нього така пам'ять, що він мене іноді лякає навіть. Він може згадати дитинство... І він пам'ятає, що йому говорив батько, які приколи були... Взагалі він копія він, якщо чесно. Така ж постать, такий же "пухлиш" мій", - поділилася Кароль.

За її словами, смерть Жені стала справжнім ударом і для неї, і для Вені. Артистка поділилася, як пояснила синові відхід папи. Тіна впевнена, що "науковий підхід" краще вигаданих казок про небеса.

"Це травма... найголовніше пояснити, що це не сварка, ніхто не пішов, тебе не кинули, тебе не образили. Як тільки ти починаєш вигадувати казку, "полетів", "пішов, обіцяв повернутися...", ну, будь-яку казку... Треба просто, як є. Ось хвороба, ось клітка, ось шлунок, ось причинно-наслідкові зв'язки... Анатомія, книга, яка відкривається, і... коли відбувається з наукової точки зору, воно все по-іншому", - зізналася Кароль.

Знаменитість додала, що чоловік боровся зі страшною недугою як міг. Євген намагався все контролювати, навіть, коли тіло перестало слухатися. Він до останнього намагався продавати концерти дружини, поки, як зізналася сама Тіна, вона не відібрала в нього телефон.

"Женя не хотів іти... Він боровся до кінця, коли вже свідомість було такою... що він не володів своїм тілом. Він намагався мозком тримати все в голові. Він мені не розповідав, що, де, хто робив ремонт, де яка проводка, де лежать гроші, у кого які бартери, хто давав передоплати, хто не давав... і він намагався продавати концерти. Я в нього забрала телефон. Тому що це було вже безпам'ятство. І у нас було спільне майно... Він настільки не хотів іти, що навіть не подбав про те, щоб підписати заповіт. І я не змогла цього зробити за нього", - відверто розповіла Кароль.

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