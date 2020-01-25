Українська співачка Злата Огневич вже кілька днів перебуває на курорті

Артистка ділиться фотографіями з відпочинку , пише Рoliteka.net. Цього разу зірка виклала знімок без фотошопу, фільтрів та макіяжу. І це зовсім не зіпсувало про неї враження, адже на знімку позувала справжня красуня.

Видно, що Злата придбала загар. Її волосся, мабуть, лише нещодавно висохло після купання - воно трохи хвилясте, але пишне. Огневич закинула його набік і посміхнулася у камеру, зробивши селфі.

Свіжий вигляд і гарні, блискучі очі - ідеальні на фото.

"Кращий фільтр - це відпочинок! 💋", - підписала знімок артистка.

За чотири години пост української зірки зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

"У мене зараз на дзвінку пісня стоїть ваша" Солодка кара "🔥👌❤️", "Сподіваюся це останнє фото.🙈", "Ви найкраща! Я вчуся в музичній школі і виконую ваші пісні. Вони чудові!", "Ви незвичайної краси дівчина", "Ви дуже гарна😽😽🤗🤗🤗💖💖", "Богині ласкаве тіло, наче ніжні квіти!Таким блиском засліплює, Як ті заповітні мрії!!! ✨💖", "Красуня", "Вау", "Класне фото. ❤️❤️❤️❤️😮", "💛 бережіть себе, не згорайте на сонці", "Красуня 😍😍", "І не очікувала що Злата така рябенька 😂", "Янголятко", "Ви кращі ❤️", -написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич постала в стильному короткому топі і лосинах.

На фото помітний пружний прес артистки і тонку талію. На руці знаменитості - фітнес-браслет білого кольору.

Пишне волосся Злата розпустила. Варто відзначити, що на артистці немає макіяжу, а її природна краса просто заворожує.

"Після тренування корисно випити апельсиновий фреш, а трохи пізніше - легкий перекус: білковий омлет, індичка (хто їсть м'ясо), зелень 🥬 , авокадо 🥑 і трохи фруктів: яблуко, банан, манго", - написала артистка.

Раніше ми писали, що Злата постала в смугастому купальнику червоно-білого кольору. Волосся Огневич ніби мокре від купання.

Дівчина зробила селфи, стоячи на піску і вставивши собі в рот білу квітку.

Як виявилося, рослина - це франжіпані, яка популярна в буддійських і індуїстських обрядах.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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