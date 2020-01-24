Засмагла і голосиста красуня Міша Романова - екс-учасниця ВІА Гра позувала в чудовому вбранні

Артистка частково засвітила на новому знімку з відпочинку свої "перфектні" груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Як відомо, зірка сцени відпочивала на Маврикії і з завидною регулярністю публікувала нові відвертого характеру знімки з відпочинку у мережі. На новому фото Міша позує у витонченій довгій сукні, ймовірно, шовковій і на тонких брительках.

Локація - місцевий атмосферний барчик, співачка притулилася спиною до однієї з опор покрівлі і дивилася в бік. Білява красуня-артистка зібрала під знімком безліч захоплених коментарів:

"просто вау"

"Міша дуже схудли, який секрет"

"Красуня"

"Вогонь"

Раніше повідомлялося про те, що на нових, ймовірно, аматорських кадрах видно стрункі ніжки артистки і не тільки.

Зоряна виконавиця з'явилася в яскравому рожевому сарафані або подовженій сукні з вертикальним розрізом. Глибоке декольте, промениста посмішка та грайливий настрій Міші - кадри вийшли просто запаморочливими:

«Рай створено за образом і подобою Маврикія», так писав Марк Твен. Неможливо з ним не погодитися 😻», - підписала співачка фото.

Зараз артистка відпочиває на сонячному Маврикії, вона раніше публікувала фото в купальнику з відпочинку, але навіть більш відвертий знімок не викликав у публіки такого захоплення, як життєстверджуючі кадри в яскравому вбранні.

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