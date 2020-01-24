Актор Євген Кошовий з "Кварталу 95" приєднався до світової флешмобу і показав, як виглядає в різних соціальних мережах

На першому кадрі Кошовий серйозний і в сорочці з краваткою, адже це була соцмережа "Linkedin", де люди обмінюються робочими контактами. На другому фото Євген уші в забавній шапці і окулярами, а також червоній кофті. Це фото у нього для Фейсбуку. На третьому фото зірка "Кварталу" позує в майки з собачкою на руках і дивиться в телефон. Дане фото для соцмережі Instagram. На останньому кадрі актор в одних плавках лежить у воді на спині. Знімок був зроблений для "Тиндера", додаток для знайомств людей, відоме у всьому світі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати написали кілька коментарів під фото:

"Дуже смішно, як кіт у маслі", "Євген, червоний - ваш колір", "Угораю", "Від тож я ще не ходжу в Тиндер", "Люблю вас", "Навіть собака, як у наших", "Женя, пора на великий, жирок попалити".

Зазначимо, що флешмоб вже дуже відомий по всьому світу. Користувачі публікують знімки, на яких бачать себе в чотирьох соціальних мережах - Linkedin, Facebook, Instagram і Tinder, передає BBC Україна.

Флешмоб почався з посади американської "королеви кантрі-музики" Доллі Партон.

Своє зображення в "Тиндер" вона поставила у вигляді обкладинки для журналу "Прейбой", для якого вона позувала у 1978 році. Для Linkedin вона вибрала образ вчительки. У Инстаграме дівчина позує з гітарою і задертою ногою, а в Фейсбуці - в чорної кави з оленями.

Після цього й інші зірки під хештегом #Dollypartonchallenge.

Раніше ми повідомляли, що Кошовий із Кварталу 95 зворушливо привітав дочку.

Зірка студії Квартал 95 " Євген Кошовий на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав дочку з днем народження.

Євген Кошовий привітав дочку Варвару з 12-річчям. В якості сюрпризу він підготував колаж з фотографій дівчинки.

“Я не знаю, як правильно робити ці колажі, але знаю, що дівчинці на цих фото сьогодні вже!!!! ️12 років!!!️!”, - написав щасливий батько.

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