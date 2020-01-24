Скандальний російський співак Олександр Сєров поскаржився на Україну на тлі того, що йому можуть заборонити в'їзд у країну, тим самим зірвавши концерт у Києві

Після того, як Сєров оголосив про намір провести концерт у Києві 23 березня, в Україні нагадали про те, що співак виступав у анексованому Криму. У зв'язку з цим його поїздка в Україну виявилася під питанням, а афішу виступи вже встигли зняти з сайту Палацу «Україна».

Сєров прокоментував скандал, який розгорівся навколо його концерту, в інтерв'ю "КП в Україні". Так, співак заявив, що не знає, чому йому хочуть заборонити в'їзд в Україну. Явно обурений таким поворотом подій, Сєров нагадав про те, що народився і ріс у Миколаєві, а його рідня тут живе до цих пір.

«У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві», - заявив виконавець під час інтерв'ю, несподівано перейшовши на українську.

При цьому Сєров поскаржився на те, що у нього після 35 років життя в Україні немає навіть звання заслуженого артиста. Співак підкреслив, що він сформувався як артист саме в нашій країні, а також створив три колективи, які гастролювали по всій Україні, отримав звання лауреата від Чернівецької філармонії, коли виступав на конкурсі в Ялті. Він вважає, що в Україні більше цінують деяких російських співаків, ігноруючи його заслуги.

«Наприклад, співак Олександр Малінін має звання Народного артиста України. Ви знаєте про це? А на якій підставі? Хто заслуговує на це звання? З якого боку Басков там? Ці люди жодного відношення до України не мають, а я дещо все-таки залишив. Я зараз не хвалюся, ні! Я кажу тільки об'єктивно. Я поважаю цих виконавців, вони професіонали. Але факт є факт. Я 35 років прожив в Україні, але у мене немає навіть звання заслуженого артиста. Виходить ось така неетична плутанина в цьому питанні. Але, я не засмучуюся», - заявив артист.

Нагадаємо, Сєров раптово перейшов на бік України, в Кремлі такого не очікували.

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