Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала нове фото з батьком

Зараз сім'я Добкіних перебуває на відпочинку, пише Politeka.net.

На одному з останніх фото в Instagram Алла позувала поруч з батьком і бабусею. Для прогулянки вона вибрала плаття, яке показало її ніжку і підкреслило фігуру.

Красуня доторкнулася до плеча батька і подивилася на нього люблячим поглядом.

Сам Михайло посміхнувся і подивився у бік. Він був у сорочці і шортах.

"Наш іменинник ❤️", - підписала знімок дочка Добкіна.

Варто відзначити сім'я перебувала океанаріумі.

За годину пост Алли зібрав майже 900 лайків та багато коментарів. Люди привітали політика з днем народження.

"Миле фото👍 Все цінне поруч🔥", "З Днем Народження! Мру, кохання Вашій родині !!!! Залишайтеся такими ж красивими і улюбленими !!!!", "міцного здоров'я, а все інше буде", "Бережіть його! З днем народження, Михайло Маркович", "Здоров'я на довгі роки ✌️✌️✌️✌️", "З днем народження,найкращого в світі Тата!!!", "Щастя вашій родині!❤️❤️❤️", "Допа, з дн", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Добкіна опублікувала три фотографії в різних окулярах, запитавши у фанатів, які окуляри їй краще купити.

«Голосуємо, товариші! Я за всі 3 пари», - зазначила Алла.

Правда, не всі кинулися допомагати доньці колишнього нардепа. Одна з підписниць зазначила, що Алла Добкіна дуже шикарно живе.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна позувала на весь зріст, в профіль. При цьому вона спустила з плеча шикарну чорно-червону сукню. Образ Добкіна доповнила чобітьми або берцями чорного кольору і розпущеним волоссям. Фото вийшло дуже пікантним і спекотним.

"Вчорашній пост зачепив багатьох..буду продовжувати писати свої думки. Скоро на відпочинок, багато вільного часу будемо", - написала Алла під фото.

Користувачі мережі залишили кілька коментарів, в яких вихваляли красу дівчини.

Нагадаємо також, що Алла позувала у відвертій сукні з відкритою спиною. Дівчина спустила наряд з плечей, прикривши груди руками. В результаті виріз на спині дійшов до п'ятої точки дівчини.

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