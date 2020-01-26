22-річний український співак Костянтин Бочаров, відомий як Mеlovin, поділився жаркими знімками з Єгипту, куди відправився відпочивати після нового року

Як передає Politeka.net, Mеlovin, наставником якого ще в 2017-му році став відомий український артист Андрій Данилко, виклав кілька знімків у своєму мікроблозі в Instagram. Хлопець у напівголому вигляді збентежив публіку численними тату. На одному з кадрів він з'явився в оточенні пальм (при чому обробив фото через спеціальний додаток, так що все стало в лілових тонах). Обличчя артист показав крупним планом. На ньому чорна кепка та сонцезахисні окуляри, які він спустив на ніс. Співак зухвало дивиться прямо в об'єктив: на цей раз він не використав свою коронну "фішку" - незвичайну лінзу на око, мабуть, на відпочинку вирішив відійти від образа та дати собі розслабитися.

На іншому кадрі ми бачимо Mеlovin на яхті. Артист з'явився в чорній майці, і пальцями прикрив ліве око, на якому зазвичай і носить лінзу.

"Дайте шуму! Я готовий повертатися! 🔥👇🏼", - підписав знімок співак.

Коментуючі кинулися залишати захоплені відгуки.

"Бозєєє😻"

"ДАЙТЕ ПОВІТРЯ...ЗАДИХАЮСЯ..."

"Так швидко?! Ти хоч встиг відпочити сподіваюся?"

"Ай нід більше фото з твоїм тату😍"

"Вай мей який хлопець🔥🔥🔥"

"Оооооооооооо БОЖЕЕЕЕ Я ЗАРАЗ ВИБУХНУ🔥🔥🔥МЕЛЧИК-АГОНЬЧИК ПРОСТО СЄКАССС🔥🔥🔥🔥🔥ЧАРІВНИЙ❤️"

"Губи під колір пальм, або пальми під колір губ👄"

"Ти одночасно знущаєшся і примушуєш жити ) 😘"

"Боже мій, це просто космос 😍😍😍😍 я не можу, викликайте швидку"

"моє серденько не витримає..."

Раніше ми повідомляли, Mеlovin розповів страшну історію, як його обікрали на його ж власній вечірці. За його словами, коли тільки-тільки на нього прийшла слава, він організував тусовку у себе вдома, запросивши, здавалося б, добрих знайомих і вірних друзів. Яким же було його здивування, коли після вечірки виявилася пропажа речей, коштовностей, включаючи тих, що йому дарували шанувальники.

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