Колишня солістка з "ВІА Гра", співачка Міша Романова опублікувала знімок в незвичайному стилі

Артистка постала в платті, яке довжиною трохи не доходило до колін, пише Politeka.net.

Наряд припав по фігурі знаменитої красуні, він підкреслив її груди і тонку талію.

На голову співачка одягла хустку, а її очі прикрили окуляри-"кішки".

Також на руках співачки - мереживні рукавички.

Варто зазначити, що глибоке декольте сукні привідкрило пишні груди Романової.

Фото було зроблено в стилі 1980-х, і такий образ шалено підійшов Міші.

"#КІНО📽", - підписала знімок співачка.

Майже за годину пост артистки зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"нова пісня походить на максима пісні", "Пісня на повторі з моменту виходу ❤️", "Нова пісня ХІТ, молодець 🔥", "Дуже, дуже подобається мені ця пісня, і кліп👍👍👍😍😍🔥🔥 Найкраща і дуже талановита Міша!!💥💥💣❤️❤️👋👋", "😍вау", "Класний образ ❤️❤️❤️", "😍 неймовірна!", "Крутий образ 👍 тепер я стала представляти тебе в шпигунських бойовиках 😅", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова деякий час тому прибувала в теплих краях і практично щодня публікувала фотографії в купальниках.

В одному з нових постів зірка написала наступне:

"Відпустка добігає кінця. Попереду багато планів і завдань. Як бачите, подумки збираюся😂".

До запису артистка прикріпила кілька фотографій в темно-зеленому купальнику.

Раніше ми писали, що Міша Романова відпочивала на Маврикії. На одному з фото Міша позувала у витонченій сукні в підлогу, ймовірно, шовковій і на тонких брительках.

Локація - місцевий атмосферний барчик, співачка притулилася спиною до однієї з опор покрівлі і дивилася в бік.

Нагадаємо також, що Міша Романова виклала в "сториз" Instagram кадри, на яких постала в спокусливому вбранні.

На ній - коротенькі шортики світлого відтінку, які "тісно" обтягнули її принади, білий топ, оголив ідеальний прес, легка кофточка і кепка блакитного кольору.

Співачка вийшла на прогулянку по осторову і позувала поруч з місцевими химерними рослинами.

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