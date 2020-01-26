Дружина онука Алли Борисівни Пугачової закидала мережу фотографіями, зробленими під час відпочинку на Балі

Відомо, що обраницею сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старшого з онуків Алли Борисівни Микити - стала модель Олена Краснова, пише Рoliteka.net.

У своєму мікроблозі в Instagram блондинка розмістила два однакових знімка, один з яких зроблений в кольорі, інший чорно-білий. Модель поцікавилася у шанувальників, який їм більше до душі, а також розповіла якими пресетами і фільтрами вона користується.

На фото молода дружина Преснякова задумливо позує крупним планом в білому сарафані і з яскравим макіяжем на обличчі.

Фолловери миттєво відреагували на питання, поспішивши відповісти в коментарях. Більшості сподобалася кольорова фотографія.

«Оленка, ти сліпуча! Ось це і є Краса! 👍👍👍»,

«Альона в обох фото ти красуня! 👍❤️💋»,

«Саме це фото красивіше кольорове, якщо збільшити,обрізати так,щоб в кадрі тільки обличчя було,тоді другий варіант буде цікавим», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Преснякова позувала після купання, на ній був стильний зелений спортивний та з білими смугами купальник.

На опублікованому відео, дружина Микити Преснякова повільно і ззаду входить у воду, а після - фотограф знімає густу непрохідну рослинність Балі.

Раніше ми писали, що дружина Микити Преснякова опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в одному купальнику.

Красуня позувала, мабуть, недавно скупавшись - її волосся, тіло і сам купальник були мокрими. Олена посміхнулась, піднявши до неба голову. Модель прикрила очі, ніби від задоволення.

На фото помітні красиві вигини моделі, пружний прес і молочні залози.

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