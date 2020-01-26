Наомі Кемпбелл приголомшила різкою зміною зовнішності

49-річна британська модель з'явилася на вечірці напередодні вручення премій Греммі в новому образі, фанати її не впізнали. Про це пише Politeka.net.

Шанувальників відомої зірки здивувала різка зміна іміджу відомої красуні. Вона вийшла у світ з коротким волоссям вперше за довгий час опинилася в центрі уваги.

На вечірці Клайва Девіса, яка пройшла в Голлівуді в суботу, 25 січня, вона постала з екстремально короткою стрижкою боб, яка набирає обертів і незабаром стане однією з наймодніших в світі в 2020 році.

Поряд теж варто приділити окрему увагу, адже красуня вийшла на червону доріжку в сукню білого кольору від бренду Stephane Rolland. Сукня Наомі Кемпбелл мало авангардну зону декольте і не менш ефектний низ.

Зазначимо, що за роки модельної кар'єри Наомі Кемпбелл часто скаржилася на стан свого волосся. Красуня не приховувала, що її зачіска далека від ідеалу, тому стилісти вибрали для неї перуку з ідеальними чорними волоссям.

Саме такий звикли бачити "чорну пантеру" в мережі і на світських заходах.

«Ви знаєте, дійсно вона підстригла волосся або це перука?», «Гарний перуку», «Це перука», – відзначили шанувальники Наомі в мережі.

Нагадаємо, що 49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл любить ділитися з шанувальниками старими фото. Варто відзначити, що топ-модель придбала не дуже добру славу через низку скандалів на ґрунті навіженого характеру.

Після своєї появи в Instagram знаменитість часто публікує різні посади, у тому числі показуючи архівні знімки.

Кілька тижнів тому Наомі показала кадри, зроблені ще у 1990 році. На кадрах модель позує оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл приклеїла квіточки.

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