Наомі Кемпбелл приголомшила різкою зміною зовнішності
49-річна британська модель з'явилася на вечірці напередодні вручення премій Греммі в новому образі, фанати її не впізнали. Про це пише Politeka.net.
Шанувальників відомої зірки здивувала різка зміна іміджу відомої красуні. Вона вийшла у світ з коротким волоссям вперше за довгий час опинилася в центрі уваги.
На вечірці Клайва Девіса, яка пройшла в Голлівуді в суботу, 25 січня, вона постала з екстремально короткою стрижкою боб, яка набирає обертів і незабаром стане однією з наймодніших в світі в 2020 році.
Поряд теж варто приділити окрему увагу, адже красуня вийшла на червону доріжку в сукню білого кольору від бренду Stephane Rolland. Сукня Наомі Кемпбелл мало авангардну зону декольте і не менш ефектний низ.
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Зазначимо, що за роки модельної кар'єри Наомі Кемпбелл часто скаржилася на стан свого волосся. Красуня не приховувала, що її зачіска далека від ідеалу, тому стилісти вибрали для неї перуку з ідеальними чорними волоссям.
Саме такий звикли бачити "чорну пантеру" в мережі і на світських заходах.
«Ви знаєте, дійсно вона підстригла волосся або це перука?», «Гарний перуку», «Це перука», – відзначили шанувальники Наомі в мережі.
Нагадаємо, що 49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл любить ділитися з шанувальниками старими фото. Варто відзначити, що топ-модель придбала не дуже добру славу через низку скандалів на ґрунті навіженого характеру.
Після своєї появи в Instagram знаменитість часто публікує різні посади, у тому числі показуючи архівні знімки.
Кілька тижнів тому Наомі показала кадри, зроблені ще у 1990 році. На кадрах модель позує оголеною, нижню частину тіла прикриває маленька біла спідничка, а на молочних залозах Кемпбелл приклеїла квіточки.
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