Відома українська телеведуча Катя Осадча не перестає дивувати шанувальників яскравими і несподіваними образами

Телезірка часто радує фоловерів новими знімками на своїй сторінці в Instagram, і цей раз не став винятком, пише Politeka.net

На цей раз теледіва оприлюднила миле фото без макіяжу і зачіски, зроблене на борту літака.

Крім того, Катя Осадча присвятила довгий пост подяки всім пілотам і співробітникам аеропортів.

"Сьогодні я летіла з капітаном і другим пілотом в пасажирському салоні і хотілося сказати тисячі слів, подякувати за роботу, висловити співчуття про колег і слова підтримки, і я просто подякувала за роботу, яка в сотні разів відповідальніше, ніж моя", - написала ведуча.

Катя закликала своїх прихильників не забувати про їхню роботу.

У коментарях користувачі мережі відреагували на її послання, а також зазначили, що не нафарбованою Катя виглядає дуже мило.

«Які правильні слова», «Катя ви така мила без макіяжу і укладання», «Катюша, дякую за добрі правильні слова! Величезне спасибі за роботу!!! Нехай Бог їх береже!!!

«Правильні слова! Наше життя в їх руках,ми вдячні їм завжди за наші капризи доставити нас потрібні точки!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що нещодавно Осадча з'явилася в компанії таких українських зірок, як: Ольги Сумської та її дочки Ганни, телеведучих Людмили Барбір і Нелі Шовкопляс, а також з примою-балериною Катериною Кухар, психологом Наталією Холоденко і фігуристкою Ганною Ризатдиновою.

Всі красуні, крім Кухар, позували в сукнях з квітковим орнаментом.

"Народна артистка Ольга Сумська дебютувала в ролі дизайнера! Першу колекцію представляли самі зірки - незабаром сюжет в «Світському житті»!", - написала Осадча.

Нагадаємо, Горбунов похвалився шикарним відпочинком з Осадчою, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Осадча задерла ногу заради пікантне фото з Горбуновим, встояти неможливо: "Занадто гаряче".

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