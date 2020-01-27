У неділю, 26 січня пройшов другий ефір шоу "Голос країни". Чим запам'ятався випуск, читайте далі

Зараз йде етап сліпих прослуховувань, коли журі обертається до вподобаного вокалісту, пише Politeka.net.

Одним з перших, хто вийшов на сцену виявився вихованець дитячого будинку, учасник шоу "Х-фактора-9" Сергій Асафатов, який в підсумку вибрав Дмитра Монатіка.

29-річний Ерлан Баібазаров приїхав з Алмати (Казахстан). Він сподобався всім суддям, крім Дана Балана. Останній навіть попросив, щоб той вибрав Тіну Кароль, однак, Ерлан віддав свій голос за Потапа і Настю Каменських.

Карина Балашова з Дніпра, якій всього 16 років потрясла виконанням Потапа і Настю Каменських, Дана Балана.

16-річна Карина Балашова з Дніпра впевнена, що вона дуже схожа на Настю Каменських. Дівчина вибрала останніх.

Бек-вокаліст співака Костянтина, 24-річний Марко Квітка, родом з Краматорська. Марку вдалося розгорнути всі тренерські крісла. Це зворушило хлопця до сліз. Почувши його виконання, повернулися всі члени журі. Хлопець не зміг стримати сліз. Співак вибрав комнаду Монатіка. Крісла Дана Балана, Потапа і Насті розгорнула Христина Карабанова. Перший особливо захопився вокалом зірки, тому дівчина вибрала його. 24-річний Єгор Шагаков приїхав з Харкова. Він виконав хіт Потапа і Насті, які в підсумку його і вибрали.

Бек-вокалістка MONATIK 25-річна Ліда Лі, не розвернула крісло лише Дана Балана. Монатік заспівав з Лідою хіт «Добеги». Дівчина пішла в його команду.

Дан Балан вибрав 23-річного Сергія Клейниса з Кам'янець-Подільського.

Тіна Кароль не змогла встояти перед голосом Дар'ї Петрожицкої, яка грала головну роль в серіалі "Папік".

Дан Балан зізнався, що дівчина чарівно посміхається.

Варто відзначити, що Тіна Кароль після деяких виступів зізнавалася, як вони гарні.

Також відносини Тіни Кароль з Даном Баланом "потролліли" Настя Каменських і Потап. Останні хотіли пограти в Дана і Тіну".

Загалом, другий ефір пройшов яскраво і весело.

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