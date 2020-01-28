В ніч на 27 січня в Лос-Анджелесі пройшла 62-а церемонія вручення премії "Греммі"

На яскравому заході було присутньо багато зірок, деякі з них вибрали вельми екстравагантні вбрання.

Зокрема, 46-річна модель Хайді Клум вийшла в світ у прозорый сукны з паєтками і глибоким декольте.

Артистка Пріянка Чопра також прийшла у сукні з глибоким декольте, груди ледь не випадали, пише OBOZREVATEL.

Модель Кріссі Тейген не стала винятком і з'явилася у сукні з декольте.

Візажист-трансгендер Нікіта Драгун з'явилася у відвертій сукні, виставивши напоказ фігуру.

Співачка Піа Міа також продемонструвала фігуру у відвертому вбранні.

22-річна автор пісень Ніджа Чарльз з'явилася в сміливому вбранні.

Одним з найепатажніших став вихід виконавця Ріки Ребела. Артист вийшов у червоному шкіряному костюмі з вирізами, оголивши сідниці.

Нагадаємо, зірка світових подіумів Хайді Клум показала прев'ю нового сезону популярного у всьому світі телевізійного шоу "Топ-модель" - в даному випадку - "Топ-модель по-німецьки".

Хайді з'явилася перед камерами у напівпрозорій сукні, а також пару раз - в екстремальних міні. На відео артистка не стримує емоцій - дуже вболіває за початківців моделей.

Раніше повідомлялося, що Хайді Клум постала в екстремальній міні-сукні - вона вся блищала, немов новорічна ялинка. Знаменитість закинула ноги на диванчик і впевнено дивиться в камеру.

Доповнив образ яскравий макіяж - нагадаємо, Клум вже 46, але німкеня не перестає дивувати публіку - прекрасна фігура, вона все ж не втратила колишньої привабливості, у неї активний спосіб життя і молодий чоловік.

Нагадаємо також, що Хайді Клум постала в модному корсеті і пальто поверх нього. В кадрі модель ніби намагається втекти від натовпу шанувальників, який, тим не менш, її не особливо турбує, так як за огорожею.

Раніше ми писали, що Пріянка Чопра на "Золотому глобусі 2020" постала в рожевому платті.

Вбрання ідеально підкреслило фігуру знаменитості.

Шлейф сукні торкався підлоги, а також була приспущена з плечей.

Нагадаємо, Энистон, Чопра і інші зірки підкорили "Золотий глобус-2020": топ незабутніх нарядів

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