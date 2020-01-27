Популярний російський співак Шура оцінив входження Криму до складу Російської Федерації

Співак поділився своєю думкою в Ютюбі.

«Чудово! Великий, жирний шматок отримала Росія, коли приєдналася до Криму. Я дуже багато знаю людей які живуть у Криму і я поділяю з ними цю радість… Я думаю, це не остання країна, яку ми собі відхопили», - захоплено заявив Шура.

Також співак зазначив, що Росія може ввести війська в Україну і "закінчити все це великою жирною крапкою".

«Як би не дійшло до крайніх заходів. Як би Росія взагалі війська туди не ввела. Ми можемо тільки так — ввести війська і закінчити великою жирною крапкою. як ми вміємо. Тому що, з ними розмовляти марно», - резюмував співак.

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За його словами, ніхто не може бути байдужими спостерігачами такої події.

"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - заявив він.

Крім того, він вважав вірною позицію РФ по Україні.

"Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму", - заявив він.

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