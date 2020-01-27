Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала себе в нижньому білизна

Леоніла в цей раз позувала в чорному нижній білизні і прозорих темних панчохах. Вона стала в профіль і вигнула спинку. Завдяки такій позі можна оцінити вигини дівчини. Гузь в цей раз була з розпущеним волоссям і трохи відкинула голову, взявшись за неї руками. На тлі можна побачити стіну, де висять картини і листок від якогось домашнього рослини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків, а також кілька коментарів:

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Раніше ми повідомляли, що роздягнена Міс Україна посвітила ідеальними принадами на камеру.

Українська модель з'явилася в короткому топі, який відкрив погляд на її пружний прес і тонку талію.

На дівчині були чорні плавки, а на стегнах - в'язана пов'язка з бахромою, яка ледь прикривала її сідниці. 

На одному з фото Леоніла зірвала з себе топ і з'явилася оголеною по пояс, однак вона прикрила принади і повернулася спиною до фотографа. 

Варто відзначити, що образ дівчини завершували блискучі ланцюжки, які "обплели" її тіло. 

Леонілі зробили високий хвіст з пишних хвилястого волосся і яскравий манікюр. До того ж на обличчя зірки завдали макіяж з акцентом на очі з блакитними тінями. 

Повідомлялося, що Міс Україна без сорому показала розкішні форми крупним планом.

На фото Леоніла позує в топі, який схожий просто на тканину, обвязанную навколо грудей, а також, швидше за все спідниці. При цьому модель зовсім забула про нижню білизну. 

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото: 

"Супер", "Добре", "Чудово", "Груди красива", "Шикарна", "Моя красуня".

Нагадаємо, Міс Україна блиснула досконалим тілом в нижній білизні

А ще Politeka писала, що розкішна Міс Україна зважилася на фотосесію для дорослих в одній білизні

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна в крихітному топі засвітила свою головну гордість