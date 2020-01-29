Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами.
В цей же раз Даша похвалилася природним виглядом, позуючи без макіяжу з акуратно зібраним волоссям. Вся в чорному Даша показала яскравий кадр, здивувавши шанувальників не тільки своїм похмурим чином з чорним пальто, але і компанією. Зірка з'явилася з колегою під час прогулянки в лісі разом зі своїми домашніми улюбленцями - Чічі і Луною.
«Хороши які🐾», «Даша здається на фото, не вистачає іще одного собакена», «brother from another mother😂🖤🖤🖤», «А ви наша, любимо вас!!!», «пес суцільне доброоо 💛», «Дашка ти вогонь», «У Місяця очі сховалися а вам весело!!!))», «Собака-барабака!», «😂він так кумедно сміється», «Песель очі втратив 👀», «Три однакові посмішки 😊😊😊», «Який песель задоволений😍😍💔💔», – пишуть користувачі.
Як повідомлялося раніше, нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.
Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.
34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.
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