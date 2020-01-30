Віталій Козловський порадував шанувальників свіжим фото в чорній шкірі

Відомий український виконавець Віталій Козловський часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram. Так, співак опублікував в мережі свіже фото, на якому з'явився в романтичному образі, пише Рoliteka.net.

Як видно, на новому фото Віталік позує в чорній шкіряній куртці-косусі, яку він накинув поверх білої футболки. Він склав руки одна до іншої і дивиться кудись убік, позуючи на тлі воріт зі скульптурами.

«Музика теж пахне! Чому? Спогадами... Згодні?», – підписав він філософськи своє фото.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати нове фото артиста, його засипають компліментами в коментарях до фото, а деякі відповідають на його питання.

«Прекрасний!», «І емоціями», «Даааа💞», «Так, спогадами , різних подій у житті🙂», «Згодна», «згодні на всі 100%❤️», «Істина!», «Правда», «Ще як згодні) 🙌🏻А ще музика - це голос душі. ☀️💁🏼‍♀️🌈», «Так, нотами і почуттями💕», «Даааа) ось не давно врубала вашу пісню "Шекспір" ❤️», «Згодна Спогадами! Почуттями! Мріями! Ілюзіями! ВІЧНІСТЮ!», «Да, відразу згадуєш якісь моменти в музиці😊», «То випадково не Краків за мужньою спиною?», «Не пов'язуйте музику з певними людьми. Вони йдуть, а музику вам ще слухати.», – відзначили в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що екс-наречена Віталія Козловського Раміна Эсхакзай, учасниця проекту "Холостяк 5", показала себе після травми в Єгипті. Знаменитість отримала травму на відпочинку в Єгипті. Тепер їй потрібно пересуватися в інвалідному візку. Також вона повідомила, що іноді її носять на руках.

Ми раніше писали, що пара насправді не була щасливою та Раміна відчула себе краще після розставання. Обидва готувалися до весілля і Раміна думала, що все налагодиться після знаминательного події. Однак постійні сварки не дали цьому статися.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський розкрив всю правду про особисте життя: «четверо дітей»

Також Politeka писала, що Дантес підставив Дорофєєву: показав найпотаємніше