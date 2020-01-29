Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І лише сьогодні, практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкрила причини своєї тривалої відсутності в соціальних мережах.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, які я проводжу в соціальних мережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу я заміня "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, годинник прокрастинації у стрічці Instagram навряд чи можна назвати ефективним проведенням часу", - заявила Віка.

Після вона розповіла, що вирішила швидко зібрати валізи і вирушила на райський острів. А коли в черговий раз піймала себе на думці, що замість пальми, розглядає фотографії в стрічці, вирішила провести експеримент – на час відпочинку відмовитися від соціальних мереж.

«Перші дні "детокс" давався мені зовсім непросто. Рука тягнулася оновити стрічку, проскролить новини, перевірити лайки. Але вже через два дні я відчула полегшення, волю. Раптом виявилося, що якщо якийсь пост пройде повз мене, я нічого не втрачу. Якщо я не запощу фото пальми, вона все одно буде прикрашати мій горизонт. Нарешті, їжа не втратить свій божественний смак, якщо її не побачать мої шанувальники», – наголосила на завершення Вікторія.

Раніше співачка показала знімок, який вона зробила в столиці Туреччини Стамбулі.

"У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати!", - підписала знімок Смеюха.

При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі. Шанувальники прийшли в невимовний захват від фотографій, зазначивши, що Віка дарує ще більшу красу Стамбулу.

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