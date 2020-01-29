Знімок Софії Ротару, де видно, що вона дуже сильно постаріла, опублікувала сестра Ауріка Ротару

На фото Софія позує поруч з молодим чоловіком в костюмі і білій сорочці. Особа, як завжди, виглядає досить молодо для своїх років, але фанати звернули увагу на руки знаменитості. Вони вже мали постарілий вигляд. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Софія Михайлівна, роки беруть своє, тільки без образ", "найкрасивіша незважаючи на роки. Дивлюся і не насмотрюсь".

Раніше ми повідомляли, що Ротару показала покійного чоловіка і зізналася у найпотаємнішому.

Відома співачка Софія Ротару опублікувала фото свого чоловіка Анатолія Євдокименка. Фотографія була опублікована 20 січня. Це день народження Євдокименко. В цьому році йому могло б виповнитися 78 років.

Знімок артистка підписала: «Назавжди зі мною…». Шанувальники Ротару висловили артистці своє захоплення тим, що вона протягом усього свого життя вірна чоловікові.

«дуже Шкода, що рано, це дуже зворушливо назавжди зі мною. Щастя вам і здоров'я, ви цього заслуговуєте», «Софія ви молодець, вірні назавжди!», «Приклад вічного кохання! Це така рідкість», «Рідко буває така любов і вірність одному. Вічна пам'ять», «Рідкісний приклад вічної любові і відданості», - зазначають передплатники.

Повідомлялося, що скандальний Пригожин вразив заявою про звільнення Ротару і Пугачової.

Як відомо, участь у новорічних вогниках центральних телеканалів цих артисток порядком раздосадовало російське суспільство.

Йосип Пригожин у відповідь всім хейтерам заявив:

«Радійте, що у вас є Пугачова, Ротару. Ви будете плакати, коли їх не буде».

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