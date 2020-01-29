Популярна українська виконавиця Анна Седокова вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує на карематі під час тренування. Можна помітити, що пишні форми знаменитості прикриває коротенький топ. Також помітні шорти-велосипедки і кросівки.

Звернемо увагу, що при цьому Седокова єхидно крывляется на камеру. Проте її прихильники були позбавлені можливості сказати що-небудь – кадри зірка викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і декількома способами в різних спортивних костюмах.

Ганна Седокова на цей раз постала перед публікою в толстовці, штанах і черевиках, артистка вела себе на камеру в звичній для неї манері і розповіла про своїх нових костюмах. При цьому під схожим постом артистки можна помітити безліч коментарів шанувальників про те, що їм подобається новий адресу зірки.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином