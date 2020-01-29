Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка вже давно живе і будує кар'єру в Росії, показала новий образ в костюмі-трійці

На першому знімку Регіна позує в чорних штанях, піджаку і жилеті. При цьому співачка вирішила не використовувати сорочку. Тодоренко в цей раз зібрала волосся у вузол, а образ доповнила великими золотими сережками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Регіна вже зняла піджак і позує тільки в жилетці. А верхній одяг тримала на вказівному пальці, при цьому вона була перекинута через плече.

Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків фото і залишили безліч коментарів:

"Шикарна", "Неймовірна", "Така ти все-таки мила. Регіна, справжня", Яка ж ти красуня", "Ці прекрасні фотографії", "Регіна, ти прекрасна", "Боже мій, яка гарна дівчина, очей не відірвати".

Раанее ми повідомляли, що відома українська телеведуча Регіна Тодоренко здивувала пікантною витівкою в гримерці.

«Всім слабкими нервами вимкнути звук! Ну, без божевільні працювати просто неможливо. Спасибі, то терпіть мене», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Тодоренко в гримерці, а її команда намагається накласти на неї макіяж. В якийсь момент дівчина починає «охати» і співати. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вирішила показати апетитні форми під час «прихорашиваний» у ванній.

«Готуюся до зйомки і співаю», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тодоренко позує в одній майці без білизни, з-під якого стирчать соски. Сама дівчина співає. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, щаслива Тодоренко з'явилася в компанії молодих чоловіків

А ще Politeka писала, що Тодоренко без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко без краплі сорому показала інтимний спосіб



