Відома українська виконавиця Даша Астаф'єва вирішила кардинально змінити зовнішність заради нової пікантної фотосесії

Як повідомляє Politeka, знімком поділилася легендарна фотограф Соня Плакидюк в Instagram.

«На ніч дивлячись. З моїм улюбленим бубликом у чорній ікрі», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно Backstage зйомок. Астаф'єва позує у білій перуці, елегантному корсеті, панчохах і ботфордах. В руках вона тримає камеру. Знімок спровокував справжній бум серед користувачів мережі.

«вогонь», «професіонали за справою», «красуня», «мила бджілка», «боже мій», «я подумала – Мальвіна зросла», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ивестная українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.

На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами.

В цей же раз Даша похвалилася природним виглядом, позуючи без макіяжу з акуратно зібраним волоссям. Вся в чорному Даша показала яскравий кадр, здивувавши шанувальників не тільки своїм похмурим чином з чорним пальто, але і компанією. Зірка з'явилася з колегою під час прогулянки в лісі разом зі своїми домашніми улюбленцями - Чічі і Місяцем.

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