Відома українська виконавиця Даша Астаф'єва вирішила кардинально змінити зовнішність заради нової пікантної фотосесії
Як повідомляє Politeka, знімком поділилася легендарна фотограф Соня Плакидюк в Instagram.
«На ніч дивлячись. З моїм улюбленим бубликом у чорній ікрі», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку видно Backstage зйомок. Астаф'єва позує у білій перуці, елегантному корсеті, панчохах і ботфордах. В руках вона тримає камеру. Знімок спровокував справжній бум серед користувачів мережі.
Відома артистка-красуня наклала на себе руки на очах у натовпу: деталі загадкової трагедії
Чоловік Заворотнюк раптово змінив імідж, вразивши росіян новою зовнішністю: фото облетіло мережу
Доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду: "Їдемо..."
Комунальники залишать Одесу без освітлення: місто порине в морок, адреси
«вогонь», «професіонали за справою», «красуня», «мила бджілка», «боже мій», «я подумала – Мальвіна зросла», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, ивестная українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.
На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами.
В цей же раз Даша похвалилася природним виглядом, позуючи без макіяжу з акуратно зібраним волоссям. Вся в чорному Даша показала яскравий кадр, здивувавши шанувальників не тільки своїм похмурим чином з чорним пальто, але і компанією. Зірка з'явилася з колегою під час прогулянки в лісі разом зі своїми домашніми улюбленцями - Чічі і Місяцем.
Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро
Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди
Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.