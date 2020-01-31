Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна (Molly) має фан-сторінку в Instagram, де публікують її гарячі знімки

На одному з фото Оля постала у вбранні в сіточкою, пише Politeka.net. Рожевий топік зі значком "Nike" обтягнув пишні принади Серябкиної. Тонка талія і сталевий прес - виглядають дуже привабливо. Зверху топа була натягнута велика сітка, яка зробила образ більш гарячим.

Також на зірці були чорна міні-спідниця з колготками.

Артистка стояла дивлячись у камеру, поклавши руки на талію. Її образ завершували прикраси і макіяж з акцентом на очі.

Позаду Олі видна решітка, схожа на ворота.

"Деякі люди з гордістю заявляють, що читають вас, як відкриту книгу. І не помічають, що тримають цю книгу догори ногами", - написано в пості.

За дев'ять годин пост зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Це точно", "Не бикуй якщо не йдуть справи", "У Олі нормальні тормашки😍", "Чи не відкривши очі", "Юна", "Є книги, що містять таємниці,і деколи щоб прочитати їх,достатньо перевернути догори ногами.😁", "Абсолютно красива", "Або просто дивляться - картинки , а вникнути в суть не заморочуються :)", "У деяких на лобі написано, що читати в них нема чого...", "А як ще читати "Кама Сутру"?", "Спортсменка, комсомолка і просто гарна дівчина👏👏👏😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в басейні в одних трусиках і білій сорочці, що просвічує.

Кадр вийшов дуже атмосферним, дехто з шанувальників зірки назвали її на цьому фото "богинею", "спокусливою крихткою" і відзначили, що, цитуємо: "Волого, дитинко".

Зазначимо, світлий мокрий одяг підкреслив об'ємні груди артистки, а тьмяне світло - надало кадру особливого шарму.

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На красуні макіяж з акцентом на червоні губи, очі підведені чорним з рясним виділенням нижніх вій. Точений носик, пухкі губи і ідеальні брови виглядають на фото неймовірно.

Образ Олі завершили модні прикраси: масивний ланцюжок і сережки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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