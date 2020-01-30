"Ти натхнення для всіх нас"

В Сіднеї померла зірка австралійського "Голосу" 43-річна співачка Наташа Стюарт

Про трагедію стало відомо з мікроблога зірки в Instagram і численних повідомленнях у Twitter, передає Politeka.net. Причиною смерті став рак молочної залози, з яким Наташа боролася два роки, але марно. Зірка померла в лікарні Святого Вінсента.

Її колеги сумують. Вони поспішили висловити свої співчуття.

Ведуча шоу Соня Крюгер у себе в Twitter написала: "Яскраве світло, краса, пристрасть і талант, за якими будуть сумувати. Думки з її родиною і друзями 💜"

Співак Девід Кемпбелл розповів, що багатьох до сліз зворушували усмішка, голос Наташі. Артисти до самого останнього відвідували Стюарт в лікарні.

«Ми говорили про всі чудові концерти, які ми давали разом. А потім ми заспівали їй в останній раз. Я буду сумувати за її голосом та її компанією», - поділився Кемпбелл.

Остання публікація на сторінці Стюарт в Instagram - малюнок з пером та нотами.

"Цей твір був створений спеціально для Наташі художником Даном Маршем. Незадовго до її смерті вона хотіла, щоб Ден зробив татуювання на її руці. Хоча це було неможливо, він зміг показати малюнок Таші за день до того, як вона покинула нас..." - йдеться в пості.

Шанувальники артистки залишають зворушливі послання в коментарях.

"Прекрасна Таш. Спочивай з миром, дивовижна жінка. Дуже шкода сім'ю Наташі, її найближчих друзів і все музичне співтовариство - такий великий внесок вона зробила. Таш - ти натхнення для всіх нас. ❤️🙌🙏"

Раніше ми повідомляли, учасник "Останнього героя" 38-річний Youtube-блогер Ерік Кітуашвілі ледь не загинув на зйомках шоу на Філіппінах. Він погодився брати участь, проігнорувавши серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи цукровий діабет. Це ледь не призвело до загибелі чоловіка.

Наголошується, що блогер знепритомнів під час зйомок. Його оперативно доставили в лікарню.

Нагадаємо, що фото, зроблене відразу після загибелі Кобі Брайанта з дочкою, до мурашок: «Душі відродилися»

Politeka повідомляла, що спливли містичні деталі смерті сина знаменитої актриси: поховали поруч з Началовой.

Також Politeka писала, що відома артистка-красуня покінчила з собою на очах у натовпу: деталі загадкової трагедії.