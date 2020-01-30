70-річна російська зірка Алла Пугачова останнім часом дивує публіку молодим виглядом. У мережі поширюються версії про причини раптового перетворення артистки

Відомий косметолог Оксана Овсепян в бесіді з шоуменом Рустамом Сонцевим прокоментувала зміни в зовнішності Алли Пугачової. Вона зазначила, що примадонні до лиця зміни. Зокрема, вони з Сонцевм обговорили одне з останніх фото співачки, яким та поділилася в Instagram. Алла Борисівна приголомшила помітним макіяжем.

"Вона дуже доглянута. Зачіска нова. Присутній макіяж, грим сильний. Мені вона подобається, не можу нічого поганого про неї сказати. Вона молодець. Її нічого не псує, вона просто мега-крута", – винесла свій вердикт Овсепян.

Крім того, за словами експерта, на "омолодження" артистки впливає її чоловік - 43-річний Максим Галкін, заради якого Алла Борисівна намагається тримати себе в тонусі.

"У неї чоловік, який захоплюється нею", – додала косметолог.

Раніше ми повідомляли, зовнішність Пугачової також прокоментувала відомий пластичний хірург Лейла Eпрікян. У мережі ходять чутки, що артистка "натягнула" обличчя за допомогою хірургічного втручання. За словами медика, вона дуже сумнівається, що Алла Борисівна зважилася на пластику, тим більше, за операцію на клієнтці віком 60+ навряд чи б хтось взявся.

"Лягати під ніж зовсім не обов'язково...У багатьох викликає побоювання вік пацієнта, якщо їй, припустимо, за 60. Має значення не фізіологічний вік, а загальний стан організму", - зазначила хірург.

Eпрікян додала, що перетворення Пугачової може бути пов'язано з курсом масажу обличчя, за допомогою якого можна успішно підкоригувати форму (ось звідки і "натягнутість"). Також лікар припустила, що примадонна могла проколоти курс вітамінів, які могли "розгладити" шкіру і позбавити співачку від глибоких зморшок.

І, зрештою, як зазначила Eпрікян, ми живемо в еру інтернет-технологій, так що Алла Борисівна могла просто вдало "відфільтрувати" фото.

Нагадаємо, що Галкін показав, з ким проводить час на відпочинку без Пугачової: «Бідолаха...»

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