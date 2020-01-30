Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, а нині виступає під сценічним псевдонімом DJ Nana, приголомшила незвичайним вбранням
Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Настя з'явилася в білому платті-вишиванці з червоним орнаментом. Волосся у неї укладене з косою і стрічками в українському стилі. Доповнив образ яскравий макіяж, особливо прекрасні димчасті очі, які надають якусь загадковість. По всій видимості, в кадрі відображена примірка і "підгонка" вишиванки. Поруч зі знаменитістю знаходиться молодий чоловік, який поправляє вбрання і доводить все до досконалості.
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"Magic process ✨" (з англ. "чарівний процес"), - написала під відео Кумейко.
"Красива ! Нашенська 😃 і руками так зробила...😆 тільки коня не зупиняйте😃😃😃", - пишуть в коментарях артистці.
Всього лише за годину ролик встиг зібрати понад 2000 лайків.
Раніше ми повідомляли, екс-Nikita підкорила публіку, задерши ногу. Так, співачка поділилася у соцмережі фото, на якому постала в досить спокусливій позі. Настя з'явилася в клейончастому довгому плащі темного відтінку, білих чобітках і чорному кашкеті. Вона задерла ногу вище своєї голови, чим просто звела з розуму прихильників.
"А в якій позі "про велике думаєте ви?", - запитала у фанатів співачка.
"У такій же", "Майже у такій, лежачи на ліжку, але не довго, засинаю", "Мені рівень розтяжки заважає мислити настільки стратегічно", - відповідали їй в коментарях.
Також ми писали, зірка підключилася до флешмобу, виставивши фото ніби з різних соцмереж: Фейсбук, Тиндер, Instagram і Лінкедін. Настя з'явилася в БДСМ-образі, не на жарт сполохавши фоловерів.
"Чудова", "Тіндер", "Для Тіндера краще з ліфта", "Тіндер особливо гарний", "Круто", "Красива", "Цікаво, яке фото в "Мурзилці"", "Хороший квадрат, вибрати краще по діагоналі", - писали їй під постом.
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