Українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, а нині виступає під сценічним псевдонімом DJ Nana, приголомшила незвичайним вбранням

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Настя з'явилася в білому платті-вишиванці з червоним орнаментом. Волосся у неї укладене з косою і стрічками в українському стилі. Доповнив образ яскравий макіяж, особливо прекрасні димчасті очі, які надають якусь загадковість. По всій видимості, в кадрі відображена примірка і "підгонка" вишиванки. Поруч зі знаменитістю знаходиться молодий чоловік, який поправляє вбрання і доводить все до досконалості.

"Magic process ✨" (з англ. "чарівний процес"), - написала під відео Кумейко.

"Красива ! Нашенська 😃 і руками так зробила...😆 тільки коня не зупиняйте😃😃😃", - пишуть в коментарях артистці.

Всього лише за годину ролик встиг зібрати понад 2000 лайків.

Раніше ми повідомляли, екс-Nikita підкорила публіку, задерши ногу. Так, співачка поділилася у соцмережі фото, на якому постала в досить спокусливій позі. Настя з'явилася в клейончастому довгому плащі темного відтінку, білих чобітках і чорному кашкеті. Вона задерла ногу вище своєї голови, чим просто звела з розуму прихильників.

"А в якій позі "про велике думаєте ви?", - запитала у фанатів співачка.

"У такій же", "Майже у такій, лежачи на ліжку, але не довго, засинаю", "Мені рівень розтяжки заважає мислити настільки стратегічно", - відповідали їй в коментарях.

Також ми писали, зірка підключилася до флешмобу, виставивши фото ніби з різних соцмереж: Фейсбук, Тиндер, Instagram і Лінкедін. Настя з'явилася в БДСМ-образі, не на жарт сполохавши фоловерів.

"Чудова", "Тіндер", "Для Тіндера краще з ліфта", "Тіндер особливо гарний", "Круто", "Красива", "Цікаво, яке фото в "Мурзилці"", "Хороший квадрат, вибрати краще по діагоналі", - писали їй під постом.

Нагадаємо, безсоромна екс-Nikita не стрималася і показала кадри для дорослих

Також Politeka повідомляла, гаряча екс-Nikita без штанів потрясла ідеальним тілом прямо на вулиці

А ще Politeka писала, що екс-Nikita без штанів влаштувала розпусну фотосесію прямо в машині