Співачка більше не може терпіти

Співачка Любов Успенська попросила припинити цькування своєї дочки

Про этмо пише Politeka.net з посиланням на Instagram успенської (instagram.com/uspenskayalubov_official/)

"Мені боляче говорити про це і робити подібні заяви. Але, я розумію, що по-іншому потік розмов і пліток не зупинити", - написала Успенська в коментарі до спільного портрета з дочкою.

Співачка поділилася своїми переживаннями щодо стану дочки і закликала інтернет-аудиторії бути гуманнішою, зауваживши, що "кожен з нас передусім людина".

"Я теж мрію, мрію, щоб стан моєї дочки стабілізувався і всі труднощі, які нам доводиться долати щодня - залишилися в минулому. Я поділилася своїм болем бо не можу більше мовчати", - додала Співачка.

Також Успенська виставила скріншот з зверненням до шанувальникам, який вона опублікувала раніше в КП. Артистка зізналася, що втомилася реагувати на чутки і обговорення здоров'я своєї доньки.

За словами артистки, вона не в силах зупинити потоки бруду, які ллються на її дочку в ЗМІ і в суспільстві. Успенська заявила, що скаже правду, щоб перекрити потоки брехні.

«Тетяна дійсно постраждала в аварії рік тому. І так, її душевний стан похитнулося. Психологічно вона не справляється самостійно з хворобою», - зізналася артистка.

В коментарях багато колег по цеху підтримали Любов і її дочка теплими словами.

"Мы с вами. верю в то , что испытания делают нас сильнее. скорейшего вам выздоровления !!!",- написала Світлана Лобода.

"Дай Бог здравия", - побажав Іраклі.

" Любочка, дорогая, всё наладится! Верим", - написала Эвилина Бледанс.

"Дорогая, мы с тобой. Может я могу чем-то помочь?" - написала Аніта Цой.

"Дорогая, пусть Боженька поможет Доченьке!", - написала Катя Лель.

Як відомо, дівчина потрапила в аварію восени 2018 року. За офіційними даними,вона впала з велосипеда, в результаті чого пошкодив щелепу. Після декількох хірургічних втручань у неї діагностували зараження крові. Після перенесених травм дівчина впала в депресію. У ЗМІ з'явилися чутки, що насправді не було жодної аварії, а дівчина просто пристрастилася до наркотиків. Саме із-за цих чуток Успенська і звернулася до людей.

«Я прошу вас, якщо не допомогти, то припинити руйнувати життя та здоров'я моєї дочки», - сказала артистка.

Нагадаємо, Любов Успенська заявила, що цілком може вийти заміж за Філіпа Кіркорова.



«Ми друзі, може, ще навіть і одружимося. А чого ніяковіти? Він же любить талановитих. Так що я не проти », - заявила співачка.

Нагадаємо, що Успенська підірвала жаркими кадрами: "Розпуста вже набрид".

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