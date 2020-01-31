Популярна телеведуча, вочевидь, не стала стримувати себе в танці і не тільки...

Ксенія Собчак похизувалася фігурою у відвертому вбранні

Відома російська ведуча пустилася в танок з відомим автором. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих фото, зірка телеекранів постала в досить відвертому вигляді - в корсетній мереживній сукні, яка, до всього, ще й трохи просвічувала. Волосся Ксенії уклали класичною хвилею, на обличчі російської знаменитості був помітний макіяє. Ксенія перебувала в бадьорому настрої і всіляко кокетувала в танці з Михайло Зигар – відомим, також російським автором, режисером, журналістом:

«Міша! Дорогий мій Зараз «філософи инстаграма» люблять говорити про «гуру» і «усвідомленість». Якщо хтось і дає мені кожен день цей чудове стан усвідомленості, то це …», - підписала кадри Ксенія Собчак, де у підписі всіляко розхвалила Михайла.

Ксенія так широко природно посміхалася на камеру, а в натовпі у них з Михайлом танець ладився, як відзначають шанувальники зірки мережі і ТБ, "далі нікуди", що у деяких з фоловерів навіть закралася думка про більш, ніж дружні відносини між селебретіс.

Крім іншого, шанувальники відзначили "квітучий" вид Ксенії, антипатики ж, навпаки, писали про "конячий оскал" і про те, що Собчак про "чоловіка забула...".

Раніше Собчак поділилася знімком, де на ній був темний роздільний купальник, вона з трепетом дивиться на білявого малюка, батьком якого є екс-чоловік Ксенії - відомий російський артист з творчої династії акторів - Максим Віторган.

Фото зроблено не зблизька, тому особливо не розглянути, що ще за дівчинка, також, приблизно 3-4 років біля Ксенії і її сина, але, схоже сама Собчак компанією свого малюка насолоджувалася:

«Картина «Життя внесло свої корективи» чи «Собчак і маленькі шкодуни» А ви теж полюбили чужих дітей тільки коли з'явилися свої чи я одна така?», - підписала вона новий знімок.

Чого тільки не пишуть шанувальники і фолловери Собчак під її постом:

«Діти і бридка качка Собчак". Так точніше буде...»

«Просто коли любиш, любиш повністю, без залишку»

«Така собі, звичайно, фігура»

«прикольний малий»

«Величезний прогрес, Ви раніше така агресивна були на дітей»

«Матусю ти прекрасна», - прокоментувала зокрема співачка Глюкоза.

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.