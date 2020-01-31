Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала постільна фото

На знімку Оля позує без одягу, в усякому разі, її не видно. Фреймут натягнула на голову подушку, з-під якої можна побачити волосся телеведучої. Також поруч лежало інше постільна білизна, а на тлі можна побачити цегляну стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє видавництво щасливо презентувати книгу Брайана Фагана і Наді Дуррані "Чим ми займалися в ліжку", - написала Фреймут.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і залишили кілька коментарів:

"Олюшка Удачі і успіхів у всьому і завжди!", "Королева", "Класна фотка".

Раніше ми повідомляли, що Фреймут розляглася і похвалилася розтяжкою прямо на підлозі.

На кадрах видно Олю в кросівках, лосинах і футболці, швидше за все. Фреймут лягла на спину, а ноги розсунула і поклала під себе. При цьому її тримає друга невідома дівчина. На ролику можна оцінити ідеальну талію телеведучої.

Фанати не змогли оцінити даний ролик або написати коментарі. Він був розміщений в сторіс, де такої можливості немає.

Повідомлялося, що українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила показати себе в молодості.

Зірка поділилася архівних знімком у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. На фото Ользі всього 20 років. У кадрі вона постала з накинутою на плечі в'язаній шаллю білого кольору. Красуня кокетливо дивиться прямо в кадр. Примітно, що колір волосся та стрижка у Фреймут практично не змінилися.

"А які ви були в 20 років?) Надсилайте фото в коментарях 😉", - підписала знімок Ольга.



Коментують у більшості зазначили, що провідна залишилася така ж, незважаючи на те, що минуло 17 років. А деякі помітили, що навіть покращала. Однак, знайшли і ті, що не оцінили відвертість зірки.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця

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