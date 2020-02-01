Маргарита Паша показала ефектний образ в білому

Міс Україна 2019 року вразила зовнішнім виглядом на свіжому фото. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram.

Вона сидить на шкіряному кріслі, закинувши ногу на ногу, в білому брючному костюмі з широким поясом.

«Світом правлять інтереси, при чому інтереси «власні» ,інтереси кожної країни ,і право сильного ,для того ,щоб з тобою рахувалися ,потрібно бути сильним ,якщо ти втрачаєш влада ,з тобою вже ніхто рахуватися не буде ,ти нікому не потрібен !!!», – вона написала під фото.

В коментарях красуні написали багато компліментів з приводу зовнішності, а також запропонували вийти заміж.

«Принцеса», «хочеш заміж, але немає пацана? Не переживаи, може біт що я твоя доля! Девственик, музикант з карізма, такого як я рідко зустрінеш, якщо хочеш знакомица заглани на сторінок і напиши в директах, але якщо не нравица то подругам репостни)», «красуня», «супер», – відзначили в коментарях.

Нагадаємо, що ми писали про те, що Маргарита Паша важко захворіла в холодному і пасмурном Києві після відпочинку на Балі. Міс Україна буквально через тиждень після того, як повернулася з жаркого Балі, злягла з хворобою і перестала з'являтися в соціальних мережах, і показувати нові фото і відео, навіть постити старі з відпочинку.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і показала, як вона виглядає зараз, через деякий час з відпустки. Так, на її обличчі ще не зійшов золотистий загар, однак жирні волосся вона туго зв'язала ззаду в пучок, немає макіяжу, не рахуючи нарощених вій.

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