Український співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув 2 лютого 2015 року. В цьому році виповнюється 5 років з дня його загибелі.

Як передає Politeka.net, дочці музиканта Марії-Барбарі Кузьменко в момент його загибелі було 17 років. Вона дуже важко пережила втрату батька. Як розповідав її дідусь, Віктор Кузьменко, довелося навіть звертатися за допомогою до лікарів. Ще пару років тому Віктор розповідав, що онука не може впоратися з втратою папи.

Як відомо, Марія-Барбара – єдина дочка Кузьми і його дружини Світлани Бабійчук. Пара прожила в шлюбі 21 рік. Андрій Кузьменко дуже любив свою сім'ю, а доньку ласкаво називав Басей. До речі, названа вона була на честь улюбленої актриси Кузьми – Барбари Брильської. Дівчинка вже відучилася в Національному медичному університеті імені А. А. Богомольця. Дідусь зазначав, що у неї були значний успіхи в навчанні. Там же в навчальному закладі вона зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Тура.

Весілля у молодих людей відбулася в грудні 2019 року. Привітати дочку легендарного музиканта приїхали зірки українського шоу-бізнесу. А телеведуча Катя Осадча навіть взяла ексклюзивне інтерв'ю у пари для програми «Світське життя».

Додамо, що мати Марії займається благодійністю. Після смерті чоловіка вона створила благодійний фонд його імені. Сама ж Марія нерідко відвідує заходи, присвячені її батьку.

Так, в серпні 2019 року вона разом з матір'ю була присутня на церемонії відкриття пам'ятної зірки Скрябіну на «Площі зірок» у Києві. Крім цього, дочка музиканта була на нагородженні музиканта орденом «За заслуги» 1 ступеня (посмертно).

Нагадаємо, що красуня-дочка Скрябіна після весілля показала самі інтимні фото з чоловіком: так виглядає щастя.

Як повідомляла Politeka, фанатка Скрябіна ночує на місці загибелі музиканта (фото).

Також Politeka писала, як живе сім'я Кузьми Скрябіна після загибелі співака: вражаючі подробиці і фото.