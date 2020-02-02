Відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала себе в новому яскравому образі

На фото Анастасія позує в чорному сукні і великий капелюсі. По фону можна зрозуміти, що Субота брала участь у показі мод. Модель на знімку була без білизни і завдяки глибокому декольте можна оцінити форми дівчини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми познайомилися з @gasanova_elvira в 2018 році. Вже четверте шоу! Люблю тебе дуже! Дякую долі за наше знайомство!", - написала Субота.

Фанати встигли поставити майже дві сотні лайків і залишили хвалебні коментарі, відзначаючи стиль і красу Анастасії.

Раніше ми повідомляли, що Відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота проводила відпочинок на Сейшельських островах.

Так, одних з останніх знімків Анастасія позує, мабуть, на балконі, з якого відкривається гарний вид. Позаду української знаменитості видніються пагорби з рослинами і басейн з синьою водою.

Дівчина позувала, притулившись до залізниці опорі.

Красуня відкинула на паркан одну ногу, спираючись на другу. На ній - чорний купальник із зав'язками і чорний прозорий халатик.

Повідомлялося, що Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота поділилася яскравим фото з святкування Нового року.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала спільний знімок з подругою. На фото дівчата відзначають Новий рік на тлі нарядженою ялинки в невідомому закладі. При цьому Субота уточнила, що справа відбувається за кордоном. За словами дівчини, це перший Новий рік, який вона відзначає не в Україні.

«Перший раз наголошую на Новий Рік не в Україні! Лерчик дякую що ти зі мною! Люблю! Бажаю всім такої дружби!», - підписала вона знімок, судячи з усього, звертаючись до своєї подруги.

Нагадаємо, Міс Україна Всесвіт показала своє багатство в мереживах

А ще Politeka писала, що Міс Україна Всесвіт налякала фігурою в "невидимому" вбранні

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна без одягу розбурхала пікантним фото в ліжку



