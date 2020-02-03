Точний діагноз все ще не розкритий

З'явилися нові подробиці того, що велику сцену залишає популярна співачка МакSим

Як передає 360tv, про це повідомила продюсер російської зірки Маргарита Соколова.

За її словами, співачці МакЅим може знадобитися один рік на відновлення після госпіталізації.

Соколова також зізналася шанувальникам, що після фатальної ДТП співачка страждає від головного болю і безсоння.

"Зараз у неї з'явилися ускладнення — головні болі, вона не може спати нормально, болять ноги. Тому вона лягла в лікарню на обстеження і лікування", - підкреслила вона в коментарі журналістам, але точний діагноз називати відмовилася.

Як стверджує Маргарита Соколова, співачка МакЅим була госпіталізована планово.

Вона також додала, на цій мірою наполягли лікуючі лікарі через стан артистки. По лікарні МакЅим пересувається самостійно.

Певно, на відновлення популярній співачці МакЅим може знадобитися від шести місяців до одного року, після чого вона може повернутися на велику сцену.

Раніше ми повідомляли про те, що популярна співачка МакЅим налякала фанатів зовнішнім виглядом. Після виступу МакЅим в Татарстані в мережі з'явилися чимало критичних коментарів. Артистка, як запевняють присутні на концерті, дуже змінилася.

того вечора співачка кілька разів переодягалася, щоб продемонструвати свої наряди. Однак їй не вдалося приховати від фанатів те, що вона неабияк поправилася.

На думку глядачів, співачці було вкрай важко виконувати деякі композиції. «Вона співала, наче їй забракло повітря», — стверджують очевидці.

Представник МакЅим Маргарита Соколова спростувала, що концерт в Казані був провальним.

Також ми повідомляли про те, що співачка МакЅим скоро вийде заміж. Зірка зізналася, що її коханий зробив їй довгождану пропозицію і незабаром у них буде весілля.

Марина Максимова вкрай мало говорить про особисте життя, але в цей раз вона не могла промовчати радісну новину.

У своєму особистому Instagram зірка продемонструвала дороге обручку на безіменному пальці правої руки.

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