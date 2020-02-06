Чоловік хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк і фігурист Петро Чернишов шостого лютого святкує свій 49 день народження – зараз артист допомагає дружині, що зіткнулася з недугою, але не завжди в сім'ї актриси і спортсмена все було гладко…

Як відомо, у пари є маленька дочка Міла, коли дівчинка народилася – все в родині налагодилося, але колись Заворотнюк і Чернишов були навіть на межі розлучення. Все тому, пишуть російські ЗМІ, що актриса, нібито, підозрювала чоловіка-красеня в його зрадах з колегами. Чи були підозри небезпідставними – невідомо, однак маса історій про запаморочливе особисте життя Чернишова до Заворотнюк, а також про кар'єрні несподівані повороти фігуриста – у мережі з'являються все частіше.

Як відомо, дід Чернишова був чотириразовим чемпіоном СРСР з фігурного катання, кар'єра Петра – трохи поступається дідовій, але все ж він дуже успішний: в юності виступав на різних змаганнях, але в 18 отримав травму і перейшов у танці на льоду. Його першими партнерками були Ольга Першанкова і Марія Аніканова. Остання якось розповідала журналістам про негарний вчинок Петра – він в 90-х виїхав до США тренуватися і навіть не поставив її до відома:

«Мене просто кинули, зрадили. Було дуже боляче, образливо, я плакала не перестаючи. У 16 років сприймала цю ситуацію як справжню катастрофу. Довго не могла прийти в себе після зради Петі. Але час усе лікує», - цитує слова спортсменки Starhit .

У США він виступав з балериною Софією Еліазовой, але їх союз на льоду не склався, після Петро виступав з Наомі Ланг. Як відомо, у 1998-му дует виборов бронзу, а потім п'ять разів поспіль виграв золото чемпіонату США. Про відносини Ланг і Чернишова ходить чимало легенд – і саме до неї колись, за чутками, ревнувала його перша дружина Наталія Анненко.

У 2008-му в «Танцях на льоду. Оксамитовий сезон» Петро познайомився з Анастасією Заворотнюк:

«Ми побачилися в перший знімальний день, який завжди буває дуже бурхливим. Я пробігала повз учасників, вже у сукні для зйомок, з укладеним волоссям, і побачила молодого чоловіка. Ми зустрілися поглядами, і я відчула: моє…», — згадувала артистка.

У Заворотнюк були свої діти від колишніх відносин, але Чернишов мріяв про своїх. За чутками, в якийсь момент, після неймовірного емоційного початку стосунків, в парі з'явилося непорозуміння і вони навіть опинилися на межі розлучення:

«Настя стала втомлювати Петра ревнощами і якимись докорами. Але вона, як мудра жінка, зробила все, щоб зберегти сім'ю, і прийняла рішення народити дитину, чого б це їй не коштувало. Адже у Петра не було дітей, а він дуже хотів стати батьком», - розповідав журналістам якось друг фігуриста. Але народження дочки все поправило, однак незабаром сім'я зіткнулася з бідою стосовно здоров'я і життя Анастасії.

Нагадаємо, що чутки про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з клініки ходять давно. Справа в тому, що після новорічних свят журналісти перестали бачити сім'ю Насті біля клініки. За даними інших ЗМІ, зараз Заворотнюк перебуває у себе вдома в Крекшино. Ці чутки пов'язані з тим, що рідних актриси бачили в місцевому храмі на Хрещення.

«Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті», - розповіли очевидці.

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