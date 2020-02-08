Ім'я українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука після заяви про розлучення з дружиною не сходить з вуст

Чоловік заявив, що колишня дама його серця, Олена, залишилася для нього другом і партнером, а також матір'ю його прекрасних дітей, пише Politeka.net.

Сама Олена розповіла в інтерв'ю, що Володимир їй зраджував. За словами жінки, Остапчук не допомагав їй з дітьми і не розумів важливості цієї допомоги. Крім того, він нібито прямим текстом їй говорив "я ще не нагулявся".

"Я хочу погуляти, насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, а що тут такого? У мене одне життя", - процитувала слова колишнього чоловіка Олена.

Після інтерв'ю колишньої дружини, Остапчук потрапив під шквал критики. Практично будь-який пост зірки став майданчиком для обговорення його особистого життя.

Так, нещодавно Володимир Остапчук опублікував фото з тренування. У пості він зізнався, що пошкодив руку, а також поставив багато хештегов жартівливого змісту.

"#спитсженщинами #спитсмужчинами #спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу #спорт #мотивація", - написав шоумен.

"Володимир, ви поводиться негідно! Це дно!!! Фу таким бути", "Дріб'язковий і не цікавий. Самозакоханий і нестриманий", "чо без шкарпеток? Нікому погладити?", "самозакоханий нарцис,будь серйозним!!!#недомужик", "Так любила тебе. А після розлучення і всієї ситуації - став огидним 🤢🤮", "Фу! Як низько🤦🏼♀️ НЕ опускайтеся ще далі ... 😏дно👎🏻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, також в інтерв'ю Олена розповіла, що гладила чоловікові шкарпетки, але пізніше відмовилася це робити. Тоді Остапчук заявив, що досить заробляє і здатний вирішити ці та інші питання.

Відомо, що Остапчук з дружиною розлучився після 10 років шлюбу.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук дав інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Телеведуча в ефірі програми поцікавилася у Володимира Остапчука про нетрадиційну орієнтацію.

Але популярний шоумен спростував всі припущення Каті Осадчій і заявив, що він ніколи не спав з чоловіками.

Нагадаємо, Остапчук без одягу ошелешив гарячим фото прямо в ліжку

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Остапчука раптово проговорилася про причини розлучення: "Він знову і знову..."

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