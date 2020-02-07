Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала нове домашнє фото

На знімку Гузь показала себе в білому платті. При цьому на шиї в неї була ланцюжок, а на руці годинник. Волосся Леоніла вирішила залишити розпущеним. Однією рукою вона взялася за вухо, а другий, швидше за все, робила селфи. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не встигли написати коментарі або поставити лайки. Фотографія з цим образом була через деякий час видалена з невідомої причини.

Але в історії цей образ вдалося знайти. Якщо вірити геометке, Леоніла зараз відпочиває в Іспанії, а селфи робила в дзеркало.

Раніше ми повідомляли, що володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь позувала в дуже короткому вбранні.

Зірка була, ймовірно, в чорному боді, яке виділило розкішні груди Гузь та її тонку талію.

Поверх неї був незвично одягне піджак. Модель засунула руку в один рукав. Наряд вона подвязала на талії чорним поясом з написом. Надітий таким чином піджак чи приховував, тому Леоніла засвітила зайве, просто: "Ну, нічого собі!".

На ногах дівчини красувалися масивні черевики, білі шкарпетки.

Макіяж з акцентом на очі завершив образ.

Модель широко розставила ноги і дивилася вбік.

Судячи з напису: "#backstage", представлене фото було зроблено під час однієї з фотозйомок.

Повідомлялося, що володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь посвітила ідеальним тілом у відвертому вбранні.

На дівчині були чорні плавки, а на стегнах - в'язана пов'язка з бахромою, яка ледь прикривала її сідниці.

На одному з фото Леоніла зірвала з себе топ і з'явилася оголеною по пояс, однак вона прикрила принади і повернулася спиною до фотографа.

Варто відзначити, що образ дівчини завершували блискучі ланцюжки, які "обплели" її тіло.

Нагадаємо, Міс Україна задерла ногу і показала свою красу в пікантній позі

А ще Politeka писала, що Міс Україна без білизни зважилася на фотосесію для дорослих

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна ледь не впустила груди з глибокого декольте



