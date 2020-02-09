29-річна українська співачка Регіна Тодоренко захопила публіку, показавши відпочинок з маленьким сином на березі океану

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, зробленому на пляжі. Регіну в купальнику і її голенького малюка зняли зі спини. Разом із сином вони йдуть вдалечінь по білосніжному піску.

Регіна розбурхала розкішними формами: від її "п'ятої точки" йде обертом голова. Навіть незрозуміло, що на фото прекрасніше: розчулення при вигляді мами з дитиною, чи все ж соковитий "персик" співачки, яким вона світить без докорів совісті.

У підписі до фото Тодоренко заговорила про сімейні цінності і розподіл обов'язків. Багато хто у зірки в коментарях запитує, чому вона відпочиває в тропіках, а її чоловік, російський співак Влад Топалов залишився на батьківщині. Тодоренко вирішила розставити всі крапки над "i".

"Ви питаєте, а чому @vladtopalovofficial з вами не відпочиває? Де ваш чоловік? Чому тато не поруч? Тому що він працює, як і всі інші батьки, у яких діти бачать втомленими тільки вечорами після роботи. Такі рамки - наслідки загальноприйнятих норм: мама дивиться за дитиною, тато на роботі! Звідси дисгармонія жіночої і чоловічої енергії, яку вбирає малюк з дитинства. Мені здається, мало хто може похвалитися участю обох батьків у житті дитини!

А потім ми біжимо до психолога , скаржачись , що у 20 років вийшла заміж за чоловіка, якому 45 (насправді намагаючись усунути прогалину батьківської уваги) або «мужики перевелися, взагалі нормальних не залишилося», а чому ж так? Цих хлопців теж виховували ваші мами, коли тато був на роботі! І через якийсь час ми розуміємо , що чоловік став м'яким, а ми ж хочемо лицаря в обладунках! Тому я вважаю, обидва батьки повинні приділяти належну увагу своїм дітям. «А хто ж буде заробляти гроші?» - запитаєте ви. ОБИДВА! Працювати, підміняти один одного, виділяти час на сімейний день і своїм прикладом показувати , які повинні бути стосунки між чоловіком і жінкою!", - поділилася своїми роздумами Регіна.

Коментуючі прийшли в повний захват від фото, засипавши знаменитість компліментами.

"👍пэрсики🍑❤️🍑"

"Ого яка жо*ка🔥🔥❤😍"

"Чия ж,,, симпатичніше"

"Вааау регіна, коли ви накачали такий горішок?) фігура божественна!"

"Добре не навпаки на фото🙈"

"Як Єва в раю"

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