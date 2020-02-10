"Найгарячіші" - довгоногі і розкуті - знамениті моделі українського походження люблять себе "коханих" показати публіці

Вашій увазі шорт-ліст імен та доданих до них відвертих фото, що публікуються зірковими красунями в мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram українських моделей.

Відома українська модель Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт 2019, частенько показує знімки з відпочинку.

На одному зі своїх фото Анастасія позує у напівпрозорій чорній накидці і купальнику в колір, при всьому при цьому, видно її груди, стрункі ніжки, живіт, стегна. Волосся своє артистка розпустила, а її прихильники вважають, що кадри - одні із найспекотніших з опублікованих нею в мережі.

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічева також буває, що публікує особисті кадри з відпочинку у мережі.

Артистка раніше релаксувала на одному з найкращих курортів світу і, до нагоди, показала себе струнку в купальнику.

Так артистка покрасувалася роздягненою біля басейну і показала, як приймає сонячні ванни. При цьому модель зігнула ноги в досить пікантній позі і закрила очі.

А от володарка титулу "Міс Україна 2018" нещодавно продемонструвала новий відвертий образ. Так на відносно новому опублікованому Леонилою Гузь фото вона позує в сміливому вбранні.

Леоніла Гузь покрасувалася в панчохах в сіточку, без бра, в чорних трусиках і з "бойовим мейком" на обличчі при всьому при цьому.

Шанувальники артистки під цим фото залишили безліч коментарів, зокрема, вони відзначають, що Гузь - володарка "ідеальних форм" і просто "чиста спокуса".

А ось телеведуча Олександра Кучеренко - дружина Дмитра Комарова - не часто балує шанувальників відвертими кадрами, тим більше в купальниках. Але нещодавно, вона показала наряд, який був їй дуже до лиця.

Дружина відомого українського мандрівника Комарова з'явилася на світському заході в рідному місті Дніпро. Олександра Кучеренко вирішила на вручення премій для найбільш стильних і успішних людей рідного для неї краю, одягатися у червону відверту сукню.

Міс же Україна 2019 Маргарита Паша - практично протилежність "скромниці" Кучеренко.

Модель не раз блиснула відкритим тілом перед камерами.

Маргарита Паша показувала в мережі і відверті фото з тренувань, і "гарячі" кадри з професійних зйомок і в купальнику красувалася не раз.

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