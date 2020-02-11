Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове фото з відпочинку в Австрії

На знімку Аліна позує в пальто з величезним коміром та поясом на талії. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним, взявшись однією рукою за них. На задньому фоні можна побачити історичну пам'ятку Австрії у Відні, куди вирушила відпочивати Гросу. Як можна помітити, зараз там снігу немає, хоча і холодно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Холодно, але душевно. Здрастуй, Відень! І доброї ночі, мої дорогі друзі. Ми об'їлися сосисок і щасливі. А ви були в Австрії?) Що любите з місцевої кухні?) може які місця порадите?)))", - написала Гросу під фото.

Фанати встигли поставити майже 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ви дуже красива", "Що стосується місць, то найбільше запам'ятався будинок-музей Моцарта, туди обов'язково варто піти, прям дуже цікаво)", "Два рази в Відні і один раз в Інсбруку була)) обожнюю віденські штруделі, просто смакота, віденські сосиски) ну і торт Захер, звичайно)", "Неймовірна", "Сама крута фотка за останній час", "Красуня", "Тільки від туди. Розминулися. Раджу Ribs of Vienna та 1516. Смачно", "Віденська опера краща ,а театр чудовий".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Аліна Гросу, яка давно живе і працює в Москві, порадувала шанувальників черговим модним цибулею.

У своєму сториз в Instagram 24-річна співачка опублікувала коротке відео, на якому позує в дуже стильному образі.

На дівчині – чорне напівпрозоре ультракоротку плаття, чорні колготки-сіточка і такого ж кольору замшеві ботфорти.

Аліна сидить, закинувши ногу на ногу, паралельно демонструючи їх довжину і стрункість.

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