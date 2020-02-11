70-річна російська артистка Алла Пугачова опинилася у вирі подій під час пожежі в московському кінотеатрі "Жовтень" 10 лютого

Приміщення кінотеатру заволокло густим димом прямо під час того, як героїня фільму заспівала пісню з репертуару примадонни. За словами фанатів, вони спочатку подумали, що це такі спецефекти, але після оголошення про термінову евакуацію стало не до жартів.

Алла Борисівна у своєму мікроблозі в Instagram вперше прокоментувала інцидент, в епіцентрі якого опинилася, передає Politeka.net. Треба віддати належне артистці: вона сприйняла ситуацію спокійно і має намір навіть повернутися на прем'єру фільму "Лід 2", щоб "дослухати" свою пісню у виконанні героїні.

"Прем'єра фільму «ЛІД 2». Як тільки героїня фільму заспівала пісню з мого репертуару, сталося загоряння електропроводки в кінотеатрі. Всіх терміново евакуювали із залу. Доведеться ще раз піти додивитися фільм і дослухати пісню. Нашу пісню не задушиш, не вб'єш.🔥", - повідомила Пугачова.

Пост співачки активно обговорюють в коментарях. Численні шанувальники радіють, що із зіркою все в порядку, а також діляться своїми переживаннями з приводу того, що сталося.

"😂Запалили ви знову,Алла Борисівна ❤️"

"Отже, не можна комусь співати пісню з вашого репертуару. ..Знак згори"

"Це було епічно))) я спочатку подумав : навіщо ефект цей незрозумілий в пісні, схожий на звук сирени... і коли вже рази з п'ятого коли стали говорити, негайно евакуація, НП.... тоді всі й пішли)"

"дуже шкода, що перервали фільм на такій прекрасній пісні.. 💔 але головне, що ніхто не постраждав!"

"Бачила Вас на прем'єрі 👏👏👏👏 Шикарний образ 🤩😍PR агентство перестаралися з performance ...Напевно їм здалося , що це було креативно вигнати на вулицю 2500 глядачів запрошених на прем'єру .. Не оцінили екстравагантні технології просування фільму ...."

"Це від пісні сталося загоряння🙈🔥"

"Я так і знав що цього не уникнути 😉🎉"

Нагадаємо, Пугачова потрапила в скандал з-за нової пісні, реакція зірки приголомшила.

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