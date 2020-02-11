Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми. Леся не залишилася байдужа до питань і тому розповіла про свої правила схуднення.

Телеведуча показала себе в Instagram на фото з кафе, на якому вона сидить за столиком в червоному светрі. А на столі перед нею стоїть ціла тарілка борщу. За словами Лесі, вона не особливо багато робить для схуднення, так як у неї просто немає на це часу:

«#ХудеемСЛесей Це просто хештег .. я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

Також у п'ятницю ведуча представила пикатное фото, з'явившись перед шанувальниками в одному комбінезоні, ледь прикривав її гідність. Однак, щоб підігріти інтригу, Леся вирішила доповнити кадр іншим чином, для порівняння.

На наступному фото, опублікованому в понеділок, зірка показала себе у звичайному образі, без макіяжу і купою пакетів в руці, а щоб приклад двох нарядів був більш показовим, Никитюк показала колаж зі знімків в Instagram кілька годин тому.

«Понеділок-П'ятниця😆 Всім хорошою тижня!», – жартівливо підписала новий колаж Леся в Instagram. Шанувальники у свою чергу написали безліч різних коментарів, оцінивши жарт кумира.

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