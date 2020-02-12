Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий образ на вулицях Нью-Йорка

Соня в цей раз позувала у чорному піджаці та світлій сукні. Євдокименко вирішила не надягати під нього білизну. Знімок в цей раз онука Ротару зробила чорно-білим. На тлі можна побачити велику будівлю, мощену дорогу, а також декілька автомобілів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фото оцінила і бабуся Соні, Софія Ротару. Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Чорно-білі фотки це слабкість", "Божевільна", "А вилиці то які, дуже ніжно", "Красуня", "Дуже красиве і ніжне фото", "Красуня Софія! Не всім бог дає таку красу", "Красиве фото)Гарного настрою", "Як вона гарна", "Ви така красива прям дуже-дуже", "Фото вау вау", "Прекрасні фото. Ти така ніжна тут", "Люблю чорно-білі фото, краса", "Одягла ночнушку і пошпарила в місто".

Раніше ми повідомляли, Соня Євдокименко, з'явилася в стильному образі.

Дівчина просто зачаровує своєю красою. Соня розпустила довгі світлі волосся і подивилася в камеру.

На обличчі внучки Ротару - рожеві тіні і такого відтінку блиск. Краса ідеально підкреслена макіяжем. Особливо погляд приваблюють красиві зелені очі Соні.

Дівчина посміхнулася, піднявши одну брову. Соня просто сама бездоганність.

Повідомлялося, що Соня Євдокименко вирішила показати ідеальне тіло у спортивній формі.

Так, Соня позує посеред дня в спортзалі в облягаючому одязі, виставивши напоказ розкішні форми в лосинах і короткому топі. Як можна помітити, вона займається в навушниках.

За нею можна помітити блок зі штангою та інших відвідувачів спортзалу. Уточнимо, що шанувальники Соні не змогли висловитися про тілі кумира – знімок дівчина викинула в Сторіс.

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