Новим героєм "Холостяка-10" став пілот і власник льотної школи Максим Михайлюк

Чоловік все життя мріяв стати пілотом і наполегливо працював, щоб пройти навчання в кращій школі для льотчиків США. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram-аккаунт телеканалу "СТБ".

«Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я і здійснив мрію батька, адже він завжди вірив у мене», - поділився Максим Михайлюк.

В 2016 році Холостяк вирішив відкрити в Майамі школу під назвою Flymax для того, щоб у ній навчалися ті, хто бажає стати пілотом. Максиму довелося отримати ліцензію пілота-інструктора і пройти перевірку, а також отримати сертифікат Федеральної авіаційної адміністрації США.

Михайлюк налітав вже більше 4 тисяч годин. Він успішно пілотує маленькими літаками і великими лайнерами, може здійснити безпечну посадку в аеропортах, які розташовані у гірській місцевості і ділитися цими знаннями з майбутніми пілотами.

Максим живе на дві країни - США та Україні. Тепер, коли він став успішним, він хоче знайти другу половинку в проекті "Холостяк".

Фанати встигли переглянути ролик 14 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ось це зараз з'явиться у нього передплатників. Тримайся Макс", "Про Симпатичний. Напевно і я буду цей сезон дивитися", "Який же все таки крутий Холостяк Макс", "Ох, і почнеться бійня, мордобій, чвари, інтриги і т. д. Я в передчутті цього цирку", "Обычнй чоловік, нічого такого. А покажуть таке шоу, яке влаштують і дівчата, що прийдуть не за коханням, а за піаром на телепроект і всі", "Ну, нарешті-то симпатичний холостяк. Ще й пілот", "Ось це красавичк", "Так це точно дуже гарний молодий чоловік", "Дуже чекаю, моє улюблене шоу".

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