Відома українська співачка Alyona Alyona показала себе у чорному закритому купальнику

На кадрі Alyona Alyona стрибає бомбочкою прямо в басейн в чорному купальнику. На фото можна легко побачити об'ємні форми співачки. Репер додала на знімок також картоплю-фрі в склянці від відомої світової мережі. На тлі можна побачити різні рослини і будівля, швидше за все готель. Відомо, що Alyona Alyona зараз відпочиває в теплих краях. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або оцінити фото. Все із-за того, що репер опублікувала його в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona відверто розповіла, що зйомки кліпу на пісню "Жалі", яку вона заспівала разом з Джамалою, далися їй непросто.

За словами Олени Савраненко (справжнє ім'я співачки), в цей день у неї померла бабуся. Дівчина поділилася переживаннями в своєму мікроблозі в Instagram і подякувала колегу по майданчику Джамалу, а також знімальну групу за підтримку.

Alyona Alyona впевнена, що бабуся на неї не образилася, адже онука займається тим, про що завжди мріяла.

Шанувальники артистки висловили співчуття, похваливши їх спільну з Джамалою роботу.

Повідомлялося, що відома українська артистка Alyona Alyona показала, як розважається у басейні.

Так на новому опублікованому відео, артистка вирішила з'явитися перед публікою в закатних сутінках і в чорному купальнику. Волосся свої артистка зібрала у високий пучок і наочно продемонструвала, як вона вміє "відриватися". Артистка з усього розгону кинулася "бомбочкою" у воду, закривши при цьому рукою ніс і від, мабуть, напруги і хвилювання, очі.

Нагадаємо, Alyona Aloyna в пікантному купальнику наробила шуму і бризок на Балі

А ще Politeka писала, що Alyona Alyona без збентеження блиснула пишними формами в чорному білизна

Також Politeka повідомляла, що Джамала і Alyona Alyona несподівано з'явилися разом



