Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська поділилася з шанувальниками новиною з приводу третього шлюбу

Про це Камінська написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . Артистка процитувала недавнє дослідження, згідно з яким жінки, що перебувають в третьому шлюбі, - найщасливіші.

«Виявилося, що ті, хто одружився втретє, в цілому щасливіший незаміжніх та тих, хто перебуває в першому чи в другому шлюбі. Вони в більшій мірі покладаються на себе, тверді у своїх рішеннях і не залежать від думки оточуючих», - розповіла Камінська.

Шанувальники оцінили пост артистки. Багато хто став приводити свій приклад щасливого шлюбу.

«Я щаслива в шлюбі - у мене на це пішло 5 чоловіків», «Золоті слова, від мене другий чоловік пішов, значить все до кращого», «Зараз вас заміж тут же видадуть», «Третій шлюб щасливий. Перевірено особисто», «Без жартів, моя мама саме в 3-му щаслива!», «Значить треба швиденько вдруге вийти заміж і розлучитися))», «Чим би баба себе не тішила, аби тільки не...», - пишуть фолловери артистки.

Як відомо, Слава Камінська двічі була заміжня. У 2012 році вона вийшла заміж за бізнесмена Євгена. Шлюб протримався близько року. У 2014 році вона стала дружиною пластичного хірурга Едгара Камінського. У шлюбі народилося двоє дітей. Влітку 2019 року пара оголосила про розлучення.

Нагадаємо, що днями Камінська з'явилася на прем'єрі фільму «Гола правда», в якому вона зіграла одну з головних ролей. Артистка зізналася журналістам, що найскладнішою сценою у фільмі була сцена з Дмитром Ступкою. За словами Камінської, її груди розповзалися в різні сторони. Поза камерою вона додала, що це вина колишнього чоловіка «скнари».

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