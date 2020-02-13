Відкриття першого півфіналу українського Нацвідбору на Євробачення-2020 Марина Круть мріє про престижну премію

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net . Дівчина опублікувала знімок в дуже дивному образі. На ній надіто шовкове плаття на тонких бретелях, а зверху накинутий об'ємний в'язаний светр. Марина Круть зробила занадто яскравий зухвалий макіяж, але навіть він не зміг приховати хворобливий вигляд артистки. На знімку видно, що у Круть жовта шкіра і змучений вигляд. Незрозуміло, чи це були проблеми з макіяжем, з освітленням під час зйомки або дівчина справді погано себе почувала.

Круть, яка претендує на перемогу у Нацвідборі, попросила своїх прихильників проголосувати за її альбом «ALBINO". Вона мріє виграти в номінації «кращий альбом року» у премії Aprize. Артистка попросила своїх прихильників підтримати її пісні, кожна з яких, за її словами, прожита до нитки.

Нагадаємо, що бандуристка з Хмельницького стала однією з головних зірок першої частини Національного відбору зі своєю піснею «99». Вона підкорила журі і глядачів своєю ліричною, самобутньою музикою та відповідним виглядом.

Раніше Круть уже світилася на телебаченні. Вона брала участь у шоу «Х-Фактор», де стала фіналісткою. До речі, дівчина довгий час жила в Китаї, де намагалася побудувати кар'єру музиканта.

Раніше ми писали, що Марина Круть в соціальних мережах часто публікує яскраві фотографії, які ілюструють її музику. Іноді дівчина з'являється в досить пікантних образах. Наприклад, одного разу вона знімалася в образі української Офелії. На одному з фото дівчина зображена у воді з закритими очима. У мокрій нічній сорочці видно всі витончені форми артистки.

Нагадаємо, що Марина Круть висловилася про виступи в РФ: «Артист повинен мати…».

Politeka повідомляла, що Марина Круть висловила все, що думає про суперників: "Течуть слинки від...".

Також Politeka писала, що Марина Круть поділилася особистою бідою: "залишилося два тижні".