Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", показала новий кадр з тренажерного залу

На фото Слава позує в спортивному топі і обтягуючих лосинах. Образ Камінська доповнила кросівками. Цього разу співачка позувала перед дзеркалом у спортзалі, поруч можна побачити різні тренажери. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знову сіла на інтервальне голодування! Моє тіло - мій храм на яких дієтах ви схудли кардинально", - написала під фото Камінська.

Фанати встигли поставити 4 тисячі лайків за годину і написали кілька коментарів:

"В ім'я спаржі, селери і насіння чіа амінь", "Пройшла один детокс і марафон. І через 2 місяці мінус 13 кг", "Коли відмовилася від м'яса і молочки, дуже схудла", "На безалкогольної", "На інтервальному за 10 місяців - 19 кг", "Тільки пп. Від інтервального навпаки попа стала рости", "Розкажіть будь ласка детальніше)", "На інтервальному голодуванні 20/4", "І мені детальніше можна про интервплтное голодування?", "Хочемо на кефірі спробувати. Взагалі зараз з пп почали і спортзалу", "Слава,а скільки ввечері перестаєте їсти і скільки вранці починаєте?".

Раніше ми повідомляли, що Камінська з "Неангелів" видала правду про третьому заміжжя.

Артистка процитувала недавнє дослідження, згідно з яким жінки, що складаються в третьому шлюбі, - найщасливіші.

«Виявилося, що ті, хто одружився втретє, в цілому щасливішими незаміжніх та тих, хто перебуває в першому чи в другому шлюбі. Вони в більшій мірі покладаються на себе, тверді у своїх рішеннях і не залежать від думки оточуючих», - розповіла Камінська.

Шанувальники оцінили посаду артистки. Багато стали приводити свій приклад щасливого шлюбу.

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