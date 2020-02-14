Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

цього разу Даша вирішила розповісти про своєму останньому відпочинку у Львові, а також поділитися невеликим фотозвітом звідти. На кадрах зірка показала себе в різних образах, але однаково відпочилою і щасливою.

А ось що написала зірка під новим постом в Instagram, зазначивши місце, де відпочивала весь цей час:

«У нашій країні, поза конкуренцією, місце для душі і тіла) Для мене, завжди, важлива атмосфера.. Ресурс, який я витрачаю на творчість і всі пов'язані з цим праці, заповнюється тільки в співзвучних з моїм душевним станом острівцях)

Так, п'ять днів у приємній компанії, комфортний одяг, тишу і релакс, я повернулася до себе коханої - спокійною, наповненої і готової до трансляції! Спасибі величезне і всієї величезної компанії за все, що ви вкладаєте в цей рай)», – написала артистка.

Шанувальники ж звернули увагу на спортивний стиль зірки, відзначаючи свою думку в коментарях.

А щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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