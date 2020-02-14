Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, привітав усіх з Днем Святого Валентина

На кадрах Данилко співає пісню про дівчину, яка пише ночами смс, але розуміє, що їй не бути з тим, кому вона пише. Після цього йде приспів, в якому є тільки п'ять слів: "Моя любов тобі до сра*і". Андрій співав сидячи за піаніно, а поруч стояла невідома дівчина. Видно, що вони перебували на студії звукозапису. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За коментарями з'явилася і Даша Астаф'єва. Вона поставила три сердечка і задоволений смайлик.

Фанати переглянули ролик майже 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Це увійде в новий альбом?", "Обожнювання і сльози з носа", "Як завжди, життєво", "За душу", "Пісня вогонь", "Шедевр", "Улюблена пісня, обожнюю", "І вас зі святом", "Класик, шедеврально про вічне", "І вас зі святом", "Їду в електричці і ржу", "Вогонь, на весь день в голові", "Мій геній", "Погано, що немає повної версії", "Обожнюю цю пісню".

Раніше ми повідомляли, що український співак і шоумен Андрій Данилко прокоментував спори щодо доречності використання російської мови в ході Нацвідбору на Євробачення 2020.

Вже 15 лютого українці з нетерпінням чекають продовження Національного відбору на Євробачення 2020. Після першої частини в мережі розгорілася дискусія щодо можливості використання російської мови на музичному конкурсі.

На дані пересуди відреагував шоумен Андрій Данилко, який раніше брав участь у конкурсі в образі Вєрки Сердючки. Данилко заявив, що мова виконання пісні нічого не значить.

Нагадаємо, Данилко видав скандальну правду про концертах для росіян

А ще Politeka писала, що Данилко в стилі Зеленського висловився про російською мовою

Також Politeka повідомляла, що Данилко весь у чорному розкрив свій головний секрет



