Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поздравил всех с Днем Святого Валентина

На кадрах Данилко поет песню о девушке, которая пишет ночами смс, но понимает, что вместе ей не быть с тем, кому она пишет. После этого идет припев, в котором есть только пять слов: "Моя любов тобі до сра*и". Андрей пел сидя за пианино, а рядом стояла неизвестная девушка. Видно, что они находились на студии звукозаписи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

По комментариями появилась и Даша Астафьева. Она поставила три сердечка и довольный смайлик.

Фанаты просмотрели ролик почти 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это войдёт в новый альбом?", "Обожание и слезы с носа", "Как всегда, жизненно", "За душу", "Песня огонь", "Шедевр", "Любимая песня, обожаю", "И вас с праздником", "Классик, шедеврально про вечное", "И вас с праздником", "Еду в электричке и ржу", "Огонь, на весь день в голове", "Мой гений", "Плохо, что нет полной версии", "Обожаю эту песню".

Ранее мы сообщали, что украинский певец и шоумен Андрей Данилко прокомментировал споры относительно уместности использования русского языка в ходе Нацотбора на Евровидение 2020.

Уже 15 февраля украинцы с нетерпением ждут продолжения Национального отбора на Евровидение 2020. После первой части в сети разгорелась дискуссия относительно возможности использования русского языка на музыкальном конкурсе.

На данные пересуды отреагировал шоумен Андрей Данилко, который ранее участвовал в конкурсе в образе Верки Сердючки. Данилко заявил, что язык исполнения песни ничего не значит.

Напомним, Данилко выдал скандальную правду о концертах для россиян

А еще Politeka писала, что Данилко в стиле Зеленского высказался о русском языке

Также Politeka сообщала, что Данилко весь в черном раскрыл свой главный секрет



